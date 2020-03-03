ساندي: «العسيلي» شخصيته محتاجة تتظبط.. وعملت أنفولو لـ محمد رمضان

أبدت الفنانة ساندي رأيها فى الفنان محمود العسيلي، وقالت خلال استضافتها بندوة بموقع «صدى البلد»، أنا أحب العسيلي والمزيكا التى يقدمها، ولكن شخصيا محتاج يتظبط".

مشيرة إلى أنها لاتعيب فى شخصة، وإنما هذا تعليقها عليه، وأوضحت أنه ناجح ومطلوب فى الحفلات وذكى وتحترمه لأنه يبحث عن شكل جديد خاص به.

كما أوضحت "ساندي" أسباب عملها انفولو للفنان محمد رمضان، وقالت انه ليس المطرب الوحيد الذي ألغت متابعته، موضحة أن لا أحد بارك لها على الألبوم الجديد، وقالت:"محدش خد باله أن نزلت البوم"، مشيرة إلى أنها كانت تعطي لبعضهم نصائح وتساعدهم وعلى الرغم من هذا تجاهلوها".

يذكر أن "ساندي" طرحت ألبوم "اتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي: "كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".