ياسر عبيدو يكتب: كورونا إسكندراني

الإسكندرية مازالت تحمل عبق التاريخ القديم والحديث وبزوغ الصناعة فيها والعمارة له تاريخ يحوي من الطرافة والمتعة الكثير وتستطيع أن تتلمس أسرار عشق الخواجات خاصة اليونانيين للحياة في عروس البحر المتوسط، ومن مستودع اسرارها كخازنة للحلويات نجد بداية صناعة إكسير السعادة الشيكولاته؛ حيث تأسست شركة رويال ” كورونا ” فى عام 1919 فى مدينة الإسماعيلية ، لمالكها ( تومى خريستو ) ثم تم نقل مقر “كورونا ” فى الثلاثينيات من مدينة الاسماعيلية الى محرم بك بالاسكندرية ، ثم إلي موقعها الحالى فى شارع قناة المحمودية. وكانت البدايه على مساحة ارض صغيرة ثم توسعت بشراء اراض مجاورة فى عام 1940 .





ثم اشترى تومى قطعة أرض أخرى في محرم بك بقيمة ” 2000 ” جنيه مصرى حينذاك وعلى مقربة منه قام يونانى يهودى ” واسمه بولين موريس نادلر ” بإقامة مصنع آخر للحلويات ولكنه تخصص فى انتاج ” الطوفى ”، وانتقى تومى العاملين بعناية فائقة ، لأن الماكينات التي استوردها من أوروبا لعمل عجينة الشيكولاتة تحتاج لمهارة وخبرة ، وكان خريستو يؤمن بأن سعادتهم شرط مهم لصناعة الشيكولاتة ، ومن هنا بدأت صناعة الشكولاتة فى مصر.

في الوقت نفسه كان يرى السينما و هي تدخل إلى مصر ، وحدث أن وقع في غرامها، وأراد ان يشارك في التجربة ، فبنى دارى عرض هما الأشهر في الإسكندرية حتى الآن ( سينما ستراند ، و سينما رويال )، وكانت مكافأة نهاية الأسبوع للعاملين هي منح دعوات مجانية لاصطحاب عائلاتهم لمشاهدة الأفلام .

وكان يوزع على الموظفين والعمال صنايق كبيرة تحتوى على جميع منتجات كورونا فى بداية كل عام .

ثم أنشأ تومى بالقرب من المصنع ملعبا لكرة القدم اسماه” ملعب رويال ” والذى كان يذهب اليه العاملون للعب هناك حيث كانت المنطقة بها كثير من الغزال البرى وأثناء أحداث احدي المباريات اصطدمت الكرة “ بغزالة ” فماتت وكان ” خريستو تومى” مالك المصنع حاضرا المباراة فتأثر بشدة من موت الغزالة فقام بجلب صورتها وهي العلامه التجاريه للمصنع وقام أيضا ببناء تمثال لها وضعه فى مدخل الشركة ووضع صورتها على أغلفة الشيكولاتة .

كان الجميع يعرفون الشعار المميز لإعلانات كورونا وهو( لنأكلها سويا ) ، لم يستمر الحال على ما هو عليه ، ففي عام 1963 تم تأميم الشركة، فلم يتحمل خريستو صدمة خسارة إمبراطورية “ مصنع كورونا ” التي صنعها بيده ، فقرر الرحيل والاستقرار في سويسرا بشكل نهائي ، أما شقيقه ( ديمى ) فقد مات حزنا على ضياع الحلم بعد فترة قصيرة، بعد أن أوصى بدفنه في مدينة الإسكندرية .

أما ( نادلر ) فلا أخبار عنه سوى أن ابنته الكبرى ( ليا ) تزوجت من دبلوماسي صغير صار أمينا للأمم المتحدة اسمه ( بطرس غالى ) . ومع قرار التأميم تم ضم شركة “ بولين موريس نادلر ” للحلويات إلى مصنع شيكولاتة كورونا تحت اسم مصنع الاسكندرية للشيكولاتة والحلويات الاسم الحالي لها.

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