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محافظات

مياه المنيا تنظم يوم البحث العلمي الأول على مستوى شركات الجمهورية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:30 م
مياه المنيا تنظم
مياه المنيا تنظم يوم البحث العلمى الاول
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ايمن رياض
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يوم البحث العلمى الاول، وذلك تحت رعاية كلا من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذى جرى الاعداد له بالتعاون بين الادارة العامة للتدريب وإدارة البحوث والتطوير بالشركة.

حضر اللقاء اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سليمان سرور مدير عام البحوث والتطوير بالقابضة والدكتور محمد اسماعيل مدير عام المعمل المرجعى للصرف الصحى بالقابضة ووفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة.

تناول اللقاء مناقشة الأبحاث العلمية الحديثة لعدد من الباحثين من الشركة والتى تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور بطرق غير تقليدية وبحث امكانية تطبيقها داخل الشركة تمهيدا لتعميمها بالشركات التابعه وأبرز هذه الأبحاث أبحاث عن التحلية واستخدامات الطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية وعمل منظومة للاتصالات بين القطاعات والإدارات المختلفة وربطها بكافة الشركات التابعة وأبحاث خاصة بالكشف عن الملوثات الميكروبية الموجوده فى المياه والطرق الحديثة لمعالجتها ودراسات ميكوبيولوجية فى معالجة الصرف الصحى والطرق الجديدة فى ازلة بقع الزيت الموجوده بمصادر المياه فى حالة تواجدها.

وفى ختام اللقاء تم تكريم مقدمى البحوث تقديرا على ما قدموه  من مجهودات لتطوير المنظومة الخدمية للجمهور.
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