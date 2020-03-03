رئيس دينية البرلمان يستقبل سفير كازاخستان

استقبل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.





وتناول لقاء الدكتور أسامة العبد، مع سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، بحث سبل التعاون بين البلدين (مصر وكازاخستان) في شتى المجالات، وآليات تعزيز وتوطيد التعاون البرلماني بين مصر وكازاخستان.





ورحب رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بسفير دولة كازاخستان، وأشار إلى أن البلدين تربطهما علاقة قوية قائمة على أساس التعاون، والمحبة بين الشعبين.



