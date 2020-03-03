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محافظات

مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:57 م
مطرانية بورسعيد
مطرانية بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
كشف القس إرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد على تفاصيل إعلان كاهن جديد بكنيسة " العذراء مريم" التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة والكائنة بشارع محمد علي أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وقال القس أرميا فهمي " لقد تولى كل من  الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد ، والأنبا سارافيم أسقف محافظة الإسماعيلية خدمة قداس طقس صلوات  إقامة كاهن جديد بكنيسة السيدة العذراء مريم".

وتابع " عقب صلاة الصلح حسب طقس الكنيسة القبطية المصرية، بدأت مراسم تكريس وإقامة الشماس" مينا مكرم"  كاهنا بالكنيسة سالفة الذكر، وذلك بإسم القس أغسطينوس مكرم ".

واستكمل القس أرميا فهمي " وبمجرد إنتهاء الصلوات ومراسم التكريس ، إنطلقت فرحة عارمة بكنيسة العذراء مريم بين شعب الكنيسة ، حيث شهدت الكنيسة في ذلك اليوم إقبال كبير من المصلين ، مشيرا بأن تنصيب كاهن جديدا في الكنيسة يعد إضافة جديدة لآباء وقساوسة محافظة بورسعيد ، حيث تم إختيار القس " أغسطينوس " بعد الترشيحات و التزكيات التي وصلت للأنبا تادرس من المواطنين من شعب الكنيسة " . 

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه بعد انتهاء الصلوات  الخاصة بتكريس الكاهن الجديد ، تم التقاط الصور التذكارية لهذا الحدث  ، ثم سافر الكاهن الجديد لدير الانبا بيشوى بوادى النطرون لقضاء فترة روحية ، ليعود بعدها للخدمه الرعوية بكنيسة العذراء مريم ببورسعيد.
مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية
مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية
مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية
مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية
مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية
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