مطرانية بورسعيد: الكاهن الجديد سافر لدير بوادي النطرون لقضاء فترة روحية

كشف القس إرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد على تفاصيل إعلان كاهن جديد بكنيسة " العذراء مريم" التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة والكائنة بشارع محمد علي أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة.





وقال القس أرميا فهمي " لقد تولى كل من الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد ، والأنبا سارافيم أسقف محافظة الإسماعيلية خدمة قداس طقس صلوات إقامة كاهن جديد بكنيسة السيدة العذراء مريم".





وتابع " عقب صلاة الصلح حسب طقس الكنيسة القبطية المصرية، بدأت مراسم تكريس وإقامة الشماس" مينا مكرم" كاهنا بالكنيسة سالفة الذكر، وذلك بإسم القس أغسطينوس مكرم ".





واستكمل القس أرميا فهمي " وبمجرد إنتهاء الصلوات ومراسم التكريس ، إنطلقت فرحة عارمة بكنيسة العذراء مريم بين شعب الكنيسة ، حيث شهدت الكنيسة في ذلك اليوم إقبال كبير من المصلين ، مشيرا بأن تنصيب كاهن جديدا في الكنيسة يعد إضافة جديدة لآباء وقساوسة محافظة بورسعيد ، حيث تم إختيار القس " أغسطينوس " بعد الترشيحات و التزكيات التي وصلت للأنبا تادرس من المواطنين من شعب الكنيسة " .



