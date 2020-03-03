خضوع البابا فرانسيس لاختبار فيروس كورونا.. اعرف النتيجة

خضع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى تحليل فيروس كورونا ، وأثبت سلبياته، وذلك بعد أن أجبر على إلغاء سلسلة من الفعاليات الرسمية الأسبوع الماضي بسبب شعوره بالتوعك.





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ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، أجرى فرانسيس البالغ من العامر 88 عامًا اختبارا روتينيا بعد شعوره بالمرض يوم الاربعاء مع ظهور أعراض البرد بما في ذلك السعال والحمى والقشعريرة والتهاب الحلق.





وخضع بابا الفاتيكان لاختبار المسحة كإجراء احترازي لكن النتائج جاءت سلبية ، وفقًا لصحيفة Il Messaggero الإيطالية.





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وأصيب البابا فرانسيس بالمرض في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في مرض أكثر من 2000 شخص وقتل 52 شخصًا.