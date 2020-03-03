مصرع ميكانيكي إثر سقوطه في بيارة صرف صحي بمنزله بملوي

لقي ميكانيكي مصرعه متأثرا بإصابته بعد سقوطه داخل بئر صرف بمنزله بعد انزلاق قدمه أثناء عودته من عمله بمدينة ملوي جنوب المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول "جمال-ه" 45 عاما ميكانيكى ومقيم بمنطقة شرق المحطة بمدينة ملوي جثة هامدة.





تبين من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي بإشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي أن المتوفي كان عائدا من عمله لمنزله ولم ينتبه إلى أن غطاء بيارة صرف المنزل مكسور وعند وضع قدمه أثناء دخوله للمنزل إنهار الغطاء وسقط داخل البئر ليلقي مصرعه على الفور.



