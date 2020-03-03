AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة المنيا تناقش أثر الفن التشكيلي على الارتقاء بالمجتمع

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:36 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة  على تنمية الذوق والحس الفني لدى الرواد بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، نظم  قصر ثقافة المنيا محاضرة ضمن نشاط نادى التذوق البصرى حاضرها الدكتور حسام مصطفى بكلية الفنون الجميلة. 

أكد حسام مصطفى  أن مصر بها مواهب متميزة ولكن ينقصها التمويل، مشددا على أهمية تشجيعهم خاصة بعد أن قدموا أعمالا أشاد بها الجميع، ومساعدتهم بعرضها في الميادين، وتمويلها إذا احتاج العمل لذلك ليظهر بصورة وخامة جيدين، وأن خامات مشروعات التخرج تختلف عن خامات تماثيل الميادين، ويجب أن تكون قادرة على تحمل الظروف المناخية، لذا هي تعتبر مكلفة أكثر. 

وأضاف أنه لابد من تسليط الضوء على أعمال الشباب وتشجيعهم وترويج أعمالهم فى جميع القنوات والسوشيال ميديا وأن هناك العديد من المواهب الشابة تحتاج لذلك ، ويجب أن  يدرك الفنان رسالة الفن التشكيلي على المجتمع الذي يعيش فيه، والقيم الجمالية والإبداعية التى تؤثر على المجتمع لكن نرتقي بالذوق الفني لدى الأجيال الشابة ومدى الحرية التى يتمتع بها أي مجتمع معاصر، ولذا تقاس المجتمعات بإنتاج فنونها التشكيلية، الأدبية، الموسيقية، السينمائية، الرياضية.

يواصل بيت ثقافة مطاي لليوم الثانى على التوالى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "المناظر الطبيعية" وذلك بمدرسة الإعدادية بنات، وقامت بتدريب الطالبات الفنانة هبه احمد حسن وتم اكتشاف العديد من المواهب المتميزة.

نفذ بيت ثقافة ديرمواس ورشة رسوم جدارية بمدرسة الاتحاد الإعدادية مع المدربة وردة عبد العليم شيمى، وهي تعبير من الطلاب عن أحداث ديرمواس عام  ١٩١٩ وتصديهم لقطار المحتل  الإنجليزى ومقتل قائدهم  بوب ومكان هذه الأحداث على محطة قطار ديرمواس والذي أصبح عيدا قوميا لمحافظة المنيا ونحتفل به يوم ١٨ مارس من كل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاضرات وندوات تثقيفية متنوعة بثقافة سوهاج

التعريف بالفن القبطي.. الورشة الرابعة لإحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية

مكافحة التطرف الفكري.. محاضرات متنوعة في ثقافة سوهاج

اللغة العربية وأهميتها والحفاظ عليها بـ ثقافة قنا

أمسيات شعرية ومحاضرات متنوعة بثقافة كفر الشيخ

ثقافة المنيا تنشر الأفكار الإيجابية وتحارب السلبية بالفن التشكيلى

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري.. مصر تنتفض لمنع تسلل فيروس كورونا وتطبيق أعلى المعايير الوقائية

شاهد خفافيش مرعبة بـ جازان.. وتدخل حكومي عاجل بالسعودية

حمو بيكا متهم بسرقة شيرين عبد الوهاب بعد طرح «دلقوا الخمرة»

خامنئي يعلن مفاجأة عن كورونا

أخبار الرياضة.. الخطيب يحسم أمر استقالة تركي آل الشيخ.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي

عمر كمال يلقن معتز مطر درسا قاسيا: انت بتستغل الشباب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها