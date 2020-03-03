شاهد .. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه على إنستجرام.. ماذا قال

شارك الفنان أحمد زاهر جمهور مجموعة من الصور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا "اشكر ربك على كل شيء وحلو او وحش وادعي وأكيد ربنا هيستجيب الحمد لله #مسلسل_ البرنس 2020".



ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الحمد لله على كل حال" و " منور يا نجم" و "الف مبرووووك يا نجم" و "بالتوفيق دايما يا محترم".

ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس كلا من محمد رمضان و نور وروجينا وإدوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز و محمدعلاء و سلوى عثمان و احلام الجريتلي وعبدالعزيزمخيون من إخراج محمد سامي.