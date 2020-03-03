إصابة لاعب نادي الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي





ونشر نادي الهلال بيانًا على موقعه الرسمي، جاء فيه:" "أجرى اللاعب عبدالله عطيف" قبل قليل عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب "رامون كوجات"، واتضح خلال المنظار الاستكشافي أن لديه قطعا في الرباط الصليبي، تم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الادارة الطبية في نادي الهلال د.مبارك المطوع ."





يذكر أن عطيف تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.





ويحتل نادي الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي )، برصيد 47 نقطة، بعد مرور 20 جولة.

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه عبدالله عطيف، بقطع في الرباط الصليبي، وإجرائه لعملية جراحية.