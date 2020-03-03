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أخبار العالم

شاهد.. إسرائيلي في قطر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صورة لشخص قالت إنه يهودي إسرائيلي خلال زيارته إلى قطر. 

وأبرز حساب الخارجية الإسرائيلية على تويتر تصريحات اليهودي حول شعوره عندما كان في العاصمة، الدوحة.

وعلق حساب الخارجية الإسرائيلية على صورة الإسرائيلي في الدوحة بالقول "إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرًا يقول "عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين، فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا وآمنًا مع اولاد عمنا المسلمين".

وكان زعيم حزب إسرائيل بيتنا قد كشف في وقت سابق عن زيارة سرية قام بها رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، إلى قطر ولقاءه عدد من المسؤولين هناك.

وكان أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد التقى بالرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز عام 2007 في العاصمة القطرية، الدوحة.
شاهد.. إسرائيلي في قطر
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