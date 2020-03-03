عزيز الشافعي.. يكشف حقيقة تسريب أغنية زي ما انتي بصوت رامي صبري

كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي،عن حقيقة تسريب اغنية "زي مانتي" وغنائها بصوت المطرب رامي صبري للفنان عمرو دياب من البوم "سهران"، وذلك من خلال لقائه في برنامج “the insider”.

وقال عزيز الشافعي من خلال اللقاء: انا كنت شغال في أغنية حياتي مش تمام للفنان رامي صبري،وهو صديق مقرب لي وبالصدفه سمع اغنية "زي مانتي" للفنان عمرو دياب وعجبته جدا،وكل الموضوع اننا غنيناها سويا.

واضاف عزيز: حقيقة النسخة اللي اتسربت بصوت رامي صبري من الاغنية مفيهاش حاجة هو كان مغنيها معايا فقط.

وطرح الملحن والمطرب عزيز الشافعي، أغنية جديدة بعنوان "مبروك يا زمالك" عبر الساوند كلاود، احتفالًا بفوز نادي الزمالك مساء أمس الخميس بكأس السوبر بعد خسارة النادي الأهلي في المباراة.

وتقول كلمات الأغنية :"مبروك مبروك مبروك يا زمالك مبروك مبروك .. اتنين سوبر في 6 أيام مبروك مبروك .. بعد السعودية والدوحة ادي أبو ظبي كمان.. رجالة في كل مكان .. ده الزمالك يا جدعان".

"مبروك يا زمالك" كلمات عزيز الشافعي ومحمد حامد، وألحان وتوزيع رامي صبري.