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منوعات

بسبب فيروس كورونا .. المتاجر والصيدليات البريطانية فارغة من الأدوية والأطعمة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

باتت أرفف المتاجر الكبرى البريطانية فارغة  في وتيرة سريعة ، بعد أن أصبح فيروس كورونا خارج السيطرة، وسط تحذيرات من "أعمال شغب غذائي" لنفاد الطعام والمستلزمات الشخصية من المتاجر  إذا تفاقمت الأزمة.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، امتد نقص السوقي للمواد الغذائية مثل  الارز والمعكرونة والكسكس ونودلز نودلز والمياه المعبأة في زجاجات ولفافة المرحاض وأغذية الحيوانات الأليفة - وكذلك العناصر المبردة بما في ذلك الحليب والزبدة والزبادي، بعد أن كان النقص يقتصر على جل اليدين المضاد للبكتيريا وصابون اليدين.


وتعاني أيضا الصيدليات أيضًا من نقص في أدوية الباراسيتامول والإيبوبروفين وأقراص تعزيز الجهاز المناعي مثل بيروكا بينما يستعد الناس لمحاربة المرض الشبيه بالأنفلونزا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.


تمتلئ Facebook و Twitter بالصور من الأرفف الفارغة من المتاجر الكبرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث يبدو أن المتسوقين ألقوا صناديق فارغة في الممرات في التدافع المجنون للحصول على مستلزماتهم الشخصية والغذائية.



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