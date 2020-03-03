بعد انقطاع 12 ساعة ..عودة التيار الكهربائي إلى مدينة العريش



إلي جانب تعطل الهاتف الأرضي والمحمول مما يزيد هذا من معاناة الاهالى خاصة مع استمرار انقطاع الكهرباء بشكل تام فى الشيخ زويد ورفح لليوم الثالث علي التوالي.





عاد التيار الكهربائي إلى مدينة العريش شمال سيناء بعد انقطاع استمر ١٢ ساعة متواصلة اليوم الثلاثاء.قالت المصادر إن انقطاع التيار الكهرباءي ، بسبب عطل فى أحد مسارات الخطوط المغذية تجرى به أعمال صيانة وإصلاحات ، حيث تم تحويل مسار التيار الكهربائى على محطة البخارية المولدة للكهرباء بالعريش.واضافت المصادر ، انه تم استخدام نظام التناوب في انارة الأحياء العاصمة العريش ، خاصة وان المحطة البخارية لا يمكنها تغطية جميع الاحياء .وأضافت المصادر ، أنه جار إصلاح الاعطال ، ولم تحدد المصادر موعد عودة تشغيل خط كهرباء العريش الرئيسى ومد الشيخ زويد ورفح من البخارية.وقال شهود العيان إن انقطاع التيار الكهربائي ، ادى الى عدم قدرة المواطنين علي ملء خزانات الموجودة لدى الأهالى فى الشيخ زويد ورفح والعريش .