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محافظات

بعد انقطاع 12 ساعة ..عودة التيار الكهربائي إلى مدينة العريش

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:14 م
كهرباء
كهرباء
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احمد صالح
عاد التيار الكهربائي إلى مدينة العريش شمال سيناء بعد انقطاع استمر ١٢ ساعة  متواصلة اليوم الثلاثاء.

قالت المصادر إن انقطاع التيار الكهرباءي ، بسبب عطل فى أحد مسارات الخطوط المغذية تجرى به أعمال صيانة وإصلاحات ، حيث تم تحويل مسار التيار الكهربائى على محطة البخارية المولدة للكهرباء بالعريش.

واضافت المصادر ، انه تم استخدام نظام التناوب في انارة الأحياء العاصمة العريش ، خاصة وان المحطة البخارية لا يمكنها تغطية جميع الاحياء .

وأضافت المصادر ، أنه جار إصلاح الاعطال ، ولم تحدد المصادر موعد عودة تشغيل خط كهرباء العريش الرئيسى ومد الشيخ زويد ورفح من البخارية.

وقال شهود العيان إن انقطاع التيار الكهربائي ، ادى الى عدم قدرة المواطنين علي ملء خزانات الموجودة لدى الأهالى فى الشيخ زويد ورفح والعريش .

إلي جانب تعطل الهاتف الأرضي والمحمول مما يزيد هذا من معاناة الاهالى خاصة  مع استمرار انقطاع الكهرباء بشكل تام فى الشيخ  زويد ورفح  لليوم الثالث علي التوالي.

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