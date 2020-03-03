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رياضة

شاهد.. مصطفى محمد يبتهل إلى الله من أجل الفوز على الترجي التونسي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
دعا مصطفى محمد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من أجل الفوز في مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له وعلق قائلا: " يا رب اكرمنا ".

وغادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وتضم بعثة الفريق كل من محمود جنش  ومحمد أبو جبل و محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحازم إمام و محمود علاء ومحمود الونش  ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو  ويوسف اوباما ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمود شيكابالا  ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد و كاسونجو.  

ويغيب عن الفريق كل من إمام عاشور لعدم القيد أفريقيا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لعدم الجاهزية  وكريم بامبو وعمر السعيد لأسباب فنية.


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