وفاة طبيب جديد فى مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا

توفي طبيب جديد بسبب فيروس كورونا فى مدينة ووهان بعد إصابته به أثناء محاربته مع زملائه الأطباء ضد فيروس كورونا القاتل وفقًا لصحيفة " ديلي ميل".

وأعلن مستشفى ووهان المركزي أن الدكتور مي تشونج مينج ، 57 عامًا ، توفي في مستشفى جينيان في ووهان ظهر اليوم بالتوقيت المحلي بعد "فشل جهود الإنقاذ الشاملة".





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وعمل الدكتور مي في نفس القسم الذي عمل فيه الطبيب المتوفى لي ، الذي عوقب من قبل السلطات الصينية تحذيره من خطر تفشي فيروس كورونا قبل أن ينتشر ، حيث توفي بعدوى الشهر الماضي.

وتخصص الدكتور مي في علاج أمراض العيون وعمل في قسم طب العيون في مستشفى ووهان المركزي منذ تخرجه من الجامعة عام 1986.





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