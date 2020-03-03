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منوعات

وفاة طبيب جديد فى مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفي طبيب جديد بسبب فيروس كورونا  فى مدينة ووهان بعد إصابته به أثناء محاربته مع زملائه الأطباء ضد فيروس كورونا القاتل وفقًا لصحيفة " ديلي ميل".



وأعلن مستشفى ووهان المركزي أن  الدكتور مي تشونج مينج ، 57 عامًا ، توفي في مستشفى جينيان في ووهان ظهر اليوم بالتوقيت المحلي بعد "فشل جهود الإنقاذ الشاملة".


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وعمل الدكتور مي في نفس القسم الذي عمل فيه الطبيب المتوفى لي ، الذي عوقب  من قبل السلطات الصينية تحذيره من خطر تفشي فيروس كورونا قبل أن ينتشر ، حيث  توفي بعدوى الشهر الماضي.


وتخصص الدكتور مي في علاج أمراض العيون وعمل في قسم طب العيون في مستشفى ووهان المركزي منذ تخرجه من الجامعة عام 1986.


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