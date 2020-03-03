خبير: الحكومة قطعت شوطا في دعم مشروعات العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ملف العدالة الاجتماعية بعد تنفيذ المرحلة الأولي من إجراءات الاصلاح الاقتصادي، معتبرا أن ذلك انعكس علي الموازنة العامة للدولة محققة فائضا أوليا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.





أضاف "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك اهتماما حكوميا بالاستثمار في المشروعات القومية علي مستوي المحافظات، غير أنه ينبغي توجيه الدعم للتعليم الفني باعتباره أحد اجراءات النمو وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل وامدادها بالخبرات الفنية والبرامج التدريبية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة جغرافيا وهو ما ينعكس علي الانتاج القومي.





طالب "أبوزيد" بضرورة أن تسعى الحكومة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني بالإضافة لتعزيز الشراكة في المشروعات التنموية من خلال انشاء المدن الصناعية وتوطينها جغرافيا أسوة بمدينة دمياط للأثاث و الروبيكي للجلود وغيرها، بحيث يتم اعطاء الأولوية لمدن الصعيد و المحافظات الحدودية.





وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أجرت اجتماعا اليوم " الثلاثاء" لقياداتها لمناقشة اجراءات الإنفاق الحكومي علي الاستثمارات العامة بموازنة العام المالي المقبل، بما يراعي العدالة الاجتماعية والشاملة علي مستوي محافظات مصر.