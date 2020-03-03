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اقتصاد

جمارك الدخان: 164.21 مليون جنيه إيرادات فبراير

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:13 م
دخان وسجائر
دخان وسجائر
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محمد يحيي

نجحت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان، خلال فبراير الماضي، في تحصيل إيرادات جمركية بقيمة  164.21 مليون جنيه عن الإفراج عن كميات من الدخان الخام .


وقال تقرير صادرعن ادارة جمارك الدخان بالقاهرة، اليوم إنه تم الإفراج عن 13.6 ألف طرد دخان خام عبارة عن 156شهادة سحب جزئية بوزن 2792 طنا خلال فبراير الماضي.


ووصل إجمالي حاويات الدخان الخام الواردة بنظام الترانزيت 9984 طرد بوزن 2186 طنا، بالإضافة للإفراج عن 156 شـهادة سـحب جــزئية بـ13.6 ألف طرد بوزن 2792 طنا.


وبلغت جملة الرسوم الجمركية المحصلة علي الدخان الخام نحو 21.93 مليون جنيه و غرامات بــ400 جنيه، بالإضافة لرسوم ضريبية بـ140.031 مليون جنيه.

وسجلت الضرائب علي الأرباح التجارية و والصناعية المحصلة1.6 مليون جنيه، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الدخان 794.6 ألف جنيه، و المصروفات الأخري 1229 جنيها.


وبلغ إجمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 2 مليون و 579 ألفا و 480 جنيها .

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