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فن

فى ذكرى ميلاد ملوانى مدرسة المشاغبين .. مأساة عبد الله فرغلى مع السرطان.. والنجوم تجاهلوا جنازته

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:26 م
عبد الله فرغلى
عبد الله فرغلى
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أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله فرغلى المولود بالقاهرة في 3 مارس عام 1928، حصل علي ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية وعمل مدرسا للفرنساوي بإحدى المدارس الحكومية.

                                    

لم يطمح فرغلي في تقديم دور البطولة المطلقة، إلا أن لديه إيفيهات كثيرة وجملًا مازالت عالقة في أذهاننا، لتؤكد أنه ما زال حيًا بأعماله المختلفة، ورحل بعد صراع مع السرطان، وإصابته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني.

 

شهدت جنازة الراحل عبد الله فرغلى التى خرجت من مسجد "مصطفى محمود" بالمهندسين، في حضور زوجته، وابنه خالد، وابنته بتول، ونقيب الممثلين أشرف زكى، تواجد ضعيف من الفنانين اقتصر على نهال عنبر، ووالدة الفنان أحمد السقا.

 

عبدالله فرغلى الذى حصل على ليسانس الآداب، نجح فى تجسيد الشخصية بكل براعة واتقان، خطف الأنظار من النجوم فى "مدرسة المشاغبين"، فذلك المدرس ضعيف الشخصية علام ملواني "الأضحوكة" الذي يستغله الطلاب.

 

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