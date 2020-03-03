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أخبار العالم

الجيش السوري يسقط طائرة تركية في إدلب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة تركية في إدلب.
وقالت الوكالة إن وحدة من الجيش أسقطت طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب.
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو ندد بالسياسات الفاشلة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتدخله في شؤون سورية موضحا أن الأخير أداة بيد القوى الامبريالية. بحسب قول الوكالة.
وقال كيليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم إن “إدلب أرض سورية وإن أردوغان أداة بيد القوى الامبريالية لذا لا يمكن له أن يخدم وطنه وهو يكذب على الشعب التركي دائما” لافتا إلى أن أردوغان لا يهمه عدد القتلى من الجنود الأتراك الذي يسقطون في سورية طالما أنه أرسل جيشه إلى هناك من أجل مخططاته وأطماعه الخاصة.

وتساءل كيليتشدار أوغلو مخاطبا أردوغان: “من قال لك اذهب وتدخل في سورية في بداية الأزمة ولماذا قمت بتشكيل ما يسمى “الجيش الحر” مع أمريكا وهم ليسوا إلا مرتزقة قاتلوا ويقاتلون ضد وطنهم وأنت تعرف أن الحرب في سورية خطر كبير جدا على تركيا مباشرة”.

وأضاف كيليتشدار اوغلو: “لقد أثبت أردوغان خلال السنوات الأخيرة أنه لا يفقه أي شيء في السياسة الخارجية ولا يعي حقائق سورية والعالم العربي والشرق الأوسط”.
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