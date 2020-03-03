علاج حب الشباب وندبات الحبوب فى الوجه

حب الشباب هو مشكلة الجلد ،الذي لم يقتصر فقط على المراهقة بل أصيب به بعض البالغين أيضا ،لذلك كشف موقع بولد سكاى عن ماسك طبيعي لعلاج حب الشباب ويقضي على جفاف البشرة .





الطماطم واللبن :





حمض اللبنيك الموجود في إكسفوليت الزبادي وبالتالي ينظف الجلد ممزوج بخصائص مضادات الأكسدة وتبييض البشرة للطماطم ، مما يجعله علاجًا رائعًا لندبات حب الشباب وحب الشباب.





مكونات :





نصف طماطم

2 ملعقة صغيرة زبادي









تخلص من الطماطم (البندورة) ، خذها في وعاء ونخلطها في أناء .

أضف اللبن إلى واخلطه جيدًا.

ضع الخليط على وجهك.