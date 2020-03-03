برلماني: تجربة مصر في نسف الهجرة غير الشرعية تدرس عالميا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، ان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية قوية فى مواجهة أكبر المشكلات والازمات. مشيرا الى ان مصر ليس لديها تجربة ناجحة ومتميزة في مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط ولكن تجربتها فى هذا الملف تدرس عالميا بعد نجاحها فى نسف وسحق هذه الظاهرة .









وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان نجاح مصر فى هزيمة الهجرة غير الشرعية جاء لسببين رئيسيين الأول الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة هذه الازمة ليس داخل مصر فقط ولكن اقليميا وعالميا، والثانى نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى تنفيذ التكليفات الرئاسية على الرغم من أن مصر تضم نحو 5 ملايين مهاجر يعيشون فيها ويعملون في مهن مختلفة. مؤكدا أنها استطاعت أن توقف هذا النوع من الهجرة الذي كان يتم من خلال عبور السواحل المصرية ويتسبب في العديد من الكوارث والمشكلات الكبيرة لشبابنا كانت تصل وللاسف الشديد الى غرق مراكبهم فى البحار.







