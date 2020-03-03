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فن

من داخل المستشفى.. حقيقة إصابة فنانة استعراضية شهيرة بـ مرض كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:19 م
اليسار
اليسار
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أحمد إبراهيم

نشر الإعلامي اللبناني عماد هواري صورة للفنانة الاستعراضية اليسار أثناء تواجدها فى المستشفى حيث تعرضت لأزمة صحية شديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


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وعلق عماد هوارى: "أطمئن كل محبي نجمة الرقص الشرقي إليسار، أنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة التي أصيبت بها على إثر تعرضها للبرد الشديد مؤخرًا فور خروجها من حفلها الذي تقدم فيه أجمل التابلوهات الراقصة".

وأضاف عماد هوارى: "على مدى ساعة ونصف في أربيل ولبنان، دخلت أمس مستشفى جبل لبنان وخرجت اليوم بعد أن أذن لها طبيبها بذلك، لتكمل علاجها في البيت، وبذلك أكذب خبر الشائعة الذي أطلقها البعض بأنها مصابة لا سمح الله بوباء الكورونا، إليسار أتمنى لك الشفاء العاجل والله يحميكي من العين والحسد".


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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وجود 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ونفت ما يتم تداوله عن وفاة إحدى الحالات.

من داخل المستشفى.. حقيقة إصابة فنانة استعراضية شهيرة بـ مرض كورونا
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