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وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة ومسار الربط بين مركز البيانات الخاص بالحكومة والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. عمرو طلعت: إنشاء أول جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علوم الاتصالات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:01 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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أحمد عبد القوي
وزير الاتصالات:
= بناء قاعدة من الخبرات والكفاءات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
= المدينة تضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة
= مقرات للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
= جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه نواب الوزير، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة بتفقد أعمال تنفيذ مشروع مدينة المعرفة التي يتم إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي تكريسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ حيث تضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة، إضافة إلى مقرات للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستهل الدكتور عمرو طلعت جولته بزيارة المبنى الإداري لمدينة المعرفة؛ حيث استمع إلى شرح مفصل حول الأعمال الإنشائية والموقف الحالي من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة.

وأكد طلعت على أن مدينة المعرفة تضم مشروعات واعدة تمثل نقاط مضيئة نحو بناء مصر الرقمية؛ مشيرا الى أن مدينة المعرفة سيتم من خلالها بناء قاعدة عريضة من الخبرات والكفاءات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود المبذول ومعدل الانجاز السريع في تنفيذ المشروع الذي يسبق الجدول الزمني المتفق عليه؛ مشيرا الى أن هناك متابعات بشكل دوري ومكثف لسير العمل في المشروع وأنه من المهم أن تكون هناك زيارات ميدانية متتالية لضمان إنجازه بشكل لائق وفقا للأهداف المنشودة. 

هذا وتشمل المرحلة الأولى في مدينة المعرفة أربعة مباني وهي: "مبنى جامعة مصر المعلوماتية والتي يتم انشائها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعد أول جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مبني للتدريب والذي يضم فرع لكل من المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

كما ستضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة؛ مبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وكذلك مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية.

وخلال جولته؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت مسار الربط بين مركز البيانات الخاص بالحكومة والحي الحكومي، كما تفقد الأعمال الإنشائية للمقر الجديد لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحمل شعار العراقة والتطور؛ واختتم ا زيارته للعاصمة الادارية الجديدة بزيارة مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحي الحكومي.

وعقب زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة قام الدكتور عمرو طلعت بتفقد مركز إصدار بطاقات تابع البريد المصري الجديد والذي يعد أحدث مركز لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بجميع أنواعها في مصر؛ حيث كان في استقباله عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

يأتي إنشاء المركز لتلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي والسوق الإقليمي؛ ويتميز المركز بأن طاقته الإنتاجية تصل إلى نحو 60 ألف بطاقة يوميا بما يعادل أكثر من 20 مليون بطاقة سنويا، كما يتميز بأنه الوحيد فى مصر الذى يحتوى على نظامين Inline يقوما بتشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات.

كما أنه من المقرر البدء في إصدار البطاقات اللاتلامسية "Dual Interface" لأول مرة للهيئة القومية للبريد فى شهر أبريل القادم.

كما تفقد أحدث مركز للبريد المصري الذي يعد المركز من أهم المطابع المتخصصة حيث انه يعتمد على أحدث وأقوى برامج التأمين المستخدمة في المطبوعات ذات القيمة مثل "الطوابع والشيكات، بالإضافة إلى أحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع والتى تشمل التحكم فى عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج والتحكم وجودة الالوان وحتى المراحل النهائية للمنتج.
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