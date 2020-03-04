تحرك برلماني عاجل لإعادة فتح المصانع المغلقة لهذا السبب

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مصانع عديدة للقطاع الخاص تم إغلاقها منذ عام 2011 رغم أنها كانت توفر العديد من فرص العمل وتقوم بدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وبعد إغلاقها أصبح دورها في هذا الشأن غير متاح.