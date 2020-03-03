عشان جمالك.. تعرفي على أحدث أجهزة التجميل لـ نضارة البشرة.. فيديو

صرحت الدكتوره منال فؤاد أخصائي أمراض الجلدية والليزر، لـ "صدى البلد" حول أفضل وأحدث الأجهزة الجديدة فى عالم التجميل.





وتابعت، بأن من أفضل الأجهزة هى الديرما جولد"، وهو عبارة عن جهاز شخصى لكل فرد، ويمكن أضافة اى من مواد التجميل بداخلة مثل، ميزو بوتكس لتضيق المسام، او الكولاجين لنضارة البشرة، أو الفيتامين.





وأضافت"منال"، بأنه يمكن تغير المواد التى توجد بداخل الجهاز فى كل جلسة، والحصول على نتائج مذهلة ومختلفة، كما يطاى الجهاز بماء الذهب، ويتميز بأنه سُمكه أرفع من خصلات الشعر.





اقرأ أيضًا





ولا تقوم هذه الأجهزة بأى من الآثار الجانبية، ولا يجب ألتزام المنزل بعد اتمام جلسة الديرما جولد، كما تظهر النتائج بعد أسبوع على الأكثر.



