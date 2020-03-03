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مرأة

عشان جمالك.. تعرفي على أحدث أجهزة التجميل لـ نضارة البشرة.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:50 م
أفضل أجهزة البشرة
أفضل أجهزة البشرة
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نهى هجرس- عدسة: هدير عبده
صرحت الدكتوره منال فؤاد أخصائي أمراض الجلدية والليزر، لـ "صدى البلد" حول أفضل وأحدث الأجهزة الجديدة فى عالم التجميل.

وتابعت، بأن من أفضل الأجهزة هى الديرما جولد"، وهو عبارة عن جهاز شخصى لكل فرد، ويمكن أضافة اى من مواد التجميل بداخلة مثل، ميزو بوتكس لتضيق المسام، او الكولاجين لنضارة البشرة، أو الفيتامين.

وأضافت"منال"، بأنه يمكن تغير المواد التى توجد بداخل الجهاز فى كل جلسة، والحصول على نتائج مذهلة ومختلفة، كما يطاى الجهاز بماء الذهب، ويتميز بأنه سُمكه أرفع من خصلات الشعر.

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ولا تقوم هذه الأجهزة بأى من الآثار الجانبية، ولا يجب ألتزام المنزل بعد اتمام جلسة الديرما جولد، كما تظهر النتائج بعد أسبوع على الأكثر.

وأردفت "منال فؤاد" بأن جلسات البلازما التى تعمل على نضارة البشرة بشكل كبير، ولكن يجب التركيز على وجوج صفائح دموية فى جسم المريض أكثر من 150,000 حتى يستفاد المريض من جلسات البلازما.
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