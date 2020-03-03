منسي وعشماوي.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل الاختيار

طرح المنتج تامر مرسي الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "الاختيار" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، واحتوى البرومو على مجموعة من المعارك التي يقودها الجيش المصري على أرض سيناء.





مسلسل الاختيار تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".