AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منسي وعشماوي.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل الاختيار

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:50 م
أمير كرارة والمنسي
أمير كرارة والمنسي
Advertisements
محمد نحلة

طرح المنتج تامر مرسي الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "الاختيار" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، واحتوى البرومو على مجموعة من المعارك التي يقودها الجيش المصري على أرض سيناء. 


مسلسل الاختيار تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تجسد شخصية زوجة عشماوي في "الاختيار"

أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة

أحمد العوضي يستعرض لياقته استعدادا لمسلسل الاختيار

أحمد العوضي يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. فيديو

أحمد العوضي يستعد لمسلسل الاختيار بهذه الطريقة.. فيديو

شاهد.. أحمد العوضي في أحدث ظهور له أثناء التمرين

ترشيحاتنا

بصورة جريئة وتعليق غير متوقع.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا

أخبار الرياضة.. الخطيب يحسم أمر استقالة تركي آل الشيخ.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي

في مسقط .. عندما تلامس الطبيعة الوجدان .. قصة حب لا تنتهي بين جبال عمان وشواطئها .. صور

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع

عمر كمال يلقن معتز مطر درسا قاسيا: انت بتستغل الشباب.. فيديو

منسي وعشماوي.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد