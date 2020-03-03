أول قرار رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا





ونشرت اللجنة الأولمبية بيانًا منذ قليل، جاء فيه:"تعرب اللجنة الأولمبية الدولية اليوم عن التزامها الكامل بإقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في موعدها من 24 يوليو وحتى التاسع من شهر أغسطس القادم."





وأكملت:" استمعت اللجنة الأولمبية إلى تقرير عن جميع التدابير المتخذة حتى الآن لمعالجة وضع فيروس كورونا ، تلاه مناقشة شاملة لوضعية الفيروس وانتشاره، تم إنشاء فرقة عمل مشتركة في منتصف فبراير ، تضم اللجنة الأولمبية الدولية ، واللجنة المسئولة عن طوكيو 2020 ، ومدينة طوكيو، وحكومة اليابان ومنظمة الصحة العالمية، وتقدر اللجنة الأولمبية وتدعم التدابير المتخذة ، والتي تشكل جزءًا مهمًا من خطط طوكيو لاستضافة ألعاب آمنة للرياضيين والجماهير."





واختتمت:" سوف تستمر اللجنة الأولمبية الدولية في متابعة نصائح منظمة الصحة العالمية ، باعتبارها الوكالة الرائدة للأمم المتحدة في هذا الشأن، و نعرب عن شكرنا لمنظمة الصحة العالمية على مشورتها وتعاونها القيمين، كما نشيد بوحدة وتضامن الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية والحكومات، ونرحب بالتعاون الوثيق والمرونة فيما يتعلق بالتحضيرات للألعاب ، وخاصة أحداث التأهيل، يواصل جميع أصحاب المصلحة العمل عن كثب لمواجهة تحديات فيروس كورونا. وتشجع اللجنة الأولمبية جميع الرياضيين على مواصلة التحضير للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ودعمهم. وستواصل دعم الرياضيين من خلال توفير أحدث المعلومات والتطورات."





وكانت وزيرة الأولمبياد اليابانية، لمحت في وقت سابق اليوم، لاحتمالية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لنهاية العام.

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، عن التزامها الكامل بإقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في موعدها هذا العام.