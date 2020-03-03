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توك شو

صلاح فوزي: الغرامة والإعدام عقوبة جلب المخدرات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:19 م
الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
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البهى عمرو

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك جهودا كبيرة من قبل وزارة الداخلية للحد من ترويج المواد المخدرات، وللتصدي لعصابات ترويج المواد المخدرة.


وأضاف أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن القانون ينظر لـ جرائم المخدرات بأكثر من زاوية، فهناك من يقوم بجلب المواد المخدرات للبلاد، وعقوبتها تصل لـ الإعدام و500 ألف جنيه غرامة.


وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المروج والتاجر تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام، أما بالنسبة إلى التعاطى فتكون العقوبة الحبس والغرامة.


وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن العقوبة تختلف من قضية لـ أخرى، بحسب كمية المواد التى يتم ضبطها.


ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مخدر الأستركس يتم عمل مشروع قانون له وحتى تصل العقوبة لـ الإعدام، مؤكدًا أن هذا المخدر يفقد الشخص عقله.

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