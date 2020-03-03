الديهي: هناك هجمة من قوى إقليمية غير عربية لالتهام المنطقة.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن مصر بصدد إعادة العواصم العربية لما قبل فترة 2011 مؤكدا أن الربيع العربي كان بمثابة دمار للشعوب العربية مؤكدا أن دور مصر يكمن في إعادة بريق العواصم العربية لما ما كانت عليه قبل مرحلة الخراب التي تمت خلال الفترة الماضية.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten وأن دمشق وطرابلس وبغداد يجب أن يعودوا لما ما كانت عليه مشيرا أن العودة بصياغة عربية تقودها الدولة المصرية لإعادة العواصم العربية.





وتابع الإعلامي نشأت الديهي أنه منذ أيام كان هناك لقاء هام كل رؤساء الإستخبارات العربية كانوا متواجدين لتبادل المعلومات الهامة لأن الأمن القومي العربي الأن أصبح في خطر.





وأشار أن هناك هجمة من قوى أقليمية غير عربية لإلتهام المنطقة العربية مؤكدا أن تركيا تحاول التهام المنطقة العربية قطعة تلو الأخرى فقد بدأت بسوريا وتحاول الوصول إلى ليبيا وتواجدت في الصومال وجيبوتي .



