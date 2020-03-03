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سامح الكيلاني: مصر من الدول المستهدفة لترويج المخدرات فيها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:33 م
المخدرات
المخدرات
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البهى عمرو

قال اللواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة وزارة الداخلية  تقوم بمجهود كبير من أجل القضاء على عصابات ترويج المخدرات.


وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر من الدول المستهدفة لترويج المخدرات فيها.


وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن، رجال الداخلية يواصلون الليل بالنهار من أجل حماية شباب مصر، مؤكدًا أن رجال الداخلية ضبطت اليوم مواد مجدرة بأموال تقدر بـ 10 ملايين جنيه بقناة السويس.


واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد وزير الداخلية، اعتزام أحد العناصر الإجرامية "سائق  –له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الشرقية"، تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سرى بإحدى سيارات النقل. 


وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بداخلها على "1182 طربة من مخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جراما – 5 كيلو جرامات من مخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة، مبلغ مالى"، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات.


وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10,000,000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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