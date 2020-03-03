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رياضة

أجمل أهداف الدوري المصري من خارج منطقة الجزاء .. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهد الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز عددا من الأهداف المميزة خاصة من خارج منطقة الـ18 والتي تثير إعجاب الجماهير.

وعرضت "واتش ايت"، فيديو استعرض خلاله أهداف الدوري المصري من تسديدات من خارج منطقة الجزاء.

واختارت المنصة هدف شيكابالا في الجونة، وجونيور أجايي في شباك إف سي مصر ضمن أفضل الأهداف المسجلة بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من 16 انتصار متتالي، ويأتي خلفه المقاولون العرب برصيد 32 نقطة جمعها من 17 فوز.
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