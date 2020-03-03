الديهي: قطر وتركيا تحالفا مع الشيطان ضد الشعوب العربية.. وأزمة سد النهضة جزء من مخططهما.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن أثيوبيا أعلنت من قبل أن أزمة سد النهضة لن تحل إلا بالمفاوضات، مؤكدا أن قطر والجزيرة تقومان بدور معادي وتزيفان الحقائق حول أزمة سد النهضة .





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامح بالورقة والقلم أن هناك حلفا تشكل من قطر تركيا والإخوان المسلمين في كل مكان بالعالم، مشيرا إلى أن هذا الحلف هدفه زعزعة استقرار الدول العربية.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن هناك محاولة من تركيا لتقطيع أوصال الدول العربية، مؤكدا أن ما يجري حول تعثر مفاوضات سد النهضة نتيجة طبيعية لرغبة قطرية وإعلام الجزيرة فى إشعال أزمة جديدة.





وأشار نشأت الديهي أنه لا يروق لقطر وتركيا أن يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الملف وإذا تم الوصول إلى اتفاق سيتم التشكيك فيه.





وقال الديهي إن قطر وتركيا تحالفوا مع الشيطان لإراقة دماء الشعوب العربية وتمويل سد النهضة جزء من مخططهم.



