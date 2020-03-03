AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

16 منتخبا تتنافس في 4 مجموعات بالمستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:38 م
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
Advertisements
إسماعيل محمود
سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة مجموعات المستوى الثالث، لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، في نسختها الثانية والتي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي.

وجاء القرعة كالآتي:

في المجموعة الأولى :أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتنجرو

في المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا

في المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفانيا - كوسوفو - اليونان

في المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع للمستوى الثاني.

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة من 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث.. اليوم

بمشاركة 40 دولة.. انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث فى مصر

صور.. بريطانيا والنمسا تحتلان صدارة منافسات السباحة «رجال» بكأس العالم للخماسي الحديث

اليابان تتصدر منافسات الفروسية بالدور النهائي "سيدات" في مونديال الخماسي الحديث

مصر تتصدر منافسات السباحة للزوجي المختلط في كأس العالم للخماسي الحديث

مصر تتصدر منافسات السباحة في الزوجى المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث.. صور

ترشيحاتنا

منسي وعشماوي.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل الاختيار

أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب

أول رد من الموسيقيين على طرح حمو بيكا وحسن شاكوش مهرجانيين جديدين

ساندي: «العسيلي» شخصيته محتاجة تتظبط.. وعملت أنفولو لـ محمد رمضان

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد تخفيضها 25 ألف جنيه "صور"

وفاة ياسين إسماعيل ياسين.. ذكرى ابن الكوميديان الأشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد