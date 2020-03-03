16 منتخبا تتنافس في 4 مجموعات بالمستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية

سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة مجموعات المستوى الثالث، لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، في نسختها الثانية والتي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي.
وجاء القرعة كالآتي:
في المجموعة الأولى :أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتنجرو
في المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا
في المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفانيا - كوسوفو - اليونان
في المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا
ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع للمستوى الثاني.
وتنطلق الجولة الأولى من البطولة من 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.