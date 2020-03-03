16 منتخبا تتنافس في 4 مجموعات بالمستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية





وجاء القرعة كالآتي:





في المجموعة الأولى :أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتنجرو





في المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا





في المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفانيا - كوسوفو - اليونان





في المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا





ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع للمستوى الثاني.





وتنطلق الجولة الأولى من البطولة من 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.

سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة مجموعات المستوى الثالث، لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، في نسختها الثانية والتي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي.