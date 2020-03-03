صلاح سليمان عن زيارة مراسلين للسجون.. مصر ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية

علق صلاح سليمان، المحامى ومدير مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان، على قيام مراسلون أجانب بزيارة السجون المصرية، وقال إن هذا دليل على شفافية وقوة الدولة المصرية.

وأضاف صلاح سليمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية الموقعة عليها.

وأشار صلاح سليمان، إلى أن، مصر فى مرحلة صعبة، وتسعى لتكون فى أحسن حال، وذلك بعد انتشار شائعات كثيرة فى الفترة الأخيرة.

استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تلفزيون بنجلاديش وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.

وزار الوفد سجن النساء بالقناطر، وتفقدوا أوضاع النزيلات، وقاموا بزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).

كما التقوا عددًا من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان ، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.



