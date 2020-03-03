أموال قطر تشتري منظمات حقوق الإنسان.. هكذا تحقق الدوحة أهدافها ضد الدول العربية

لا تزال أموال قطر تلعب دورا مشبوها في دعم منظمات "حقوقية"، للضغط على الدول العربية والخليجية، وزادت قطر من تقديم هذه الأموال خاصة بعد مقاطعة الدول العربية لها، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة.





تسييس منظمة حقوق الإنسان الدولية





اتهم سلمان الأنصاري، مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكي، منظمة حقوق الإنسان بأن قرارها ليس نابعا من ذاتها، ولكن يقف وراءه أموال دولة قطر الداعمة للجماعات الإرهابية.





وقال الأنصاري في مقابلة مع DW إن منظمة حقوق الإنسان تم تسييسها بشكل كبير وتستقى معلومات بشكل غير دقيق ومصادر مجهولة، وقال إن من تلك المعلومات ما أوردته المنظمة بأن هناك تعذيبا في مصر وكانت هذه فضيحة كبيرة، ودليلا على أن المنظمة لا تستقى معلوماتها من رأسها، وإنما تقف وراءها الأموال القطرية.





قطر تستقطب منظمات أخرى





نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية قائمة بمنظمات حقوقية اشترتها قطر بأموالها، وحولتها إلى بوصلة لتحقيق أهداف قطر السياسية ضد الدول العربية، وقالت إن من بين هذه المنظمات مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الذي قام بفتح عدد من الفروع نتيجة التمويل القطري، ويعد أول مركز تزاوج بين قطر وإيران منذ عام 2011.





وحسب الصحيفة أنشأت قطر أيضا 3 مراكز إقليمية للتدريب في مجال حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المشبوهة، شملت مركز اليمن ويديره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومركز البحرين ويديره مركز البحرين لحقوق الإنسان، وفي لبنان، ويديره منتدى البحرين لحقوق الإنسان.





وشملت عمليات الاستقطاب استخدام الملفات الحقوقية في تأزيم العلاقات بين الدول والمنظمات والهيئات الأممية، واستخدامها في الضغط على الدول، وتأزيم أوضاعها مع الآليات الدولية بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتسخيرها، وفقًا لأجندات وغايات قطر، حسبما ذكرت الصحيفة.



