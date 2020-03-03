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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:54 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الختامية لتطوير المرحلة الثانية من كورنيش ترعة القاصد بطنطا بداية من سكة المحلة وحتى شارع الأشرف بطول 900م وبتكلفة 16 مليون جنيه لتحويله إلى متنفس جديد لأهالي المحافظة .

جاء ذلك جلال جولته الميدانية بمدينة طنطا بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

حيث تابع محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بالكورنيش والمقرر الإنتهاء منها خلال أسبوعين مما يساعد في توفير محور مرورى جديد يقلل من الكثافة المرورية.

كما تابع جولته أيضًا بتفقد أعمال إستكمال رصف شارع الجلاء التي لم يتم نهوها على مدار 3 سنوات ومقرر الإنتهاء من الشارع كاملًا خلال أيام قليلة لرفع المعاناة التي تحملها المواطنين خلال هذه الفترة ، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على إنهاء جميع المشروعات المتوقفة منذ سنوات لدخولها الخدمة وتحقيق كافة أوجه الإستفادة منها.
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء
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