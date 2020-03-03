محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد ورصف شارع الجلاء

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الختامية لتطوير المرحلة الثانية من كورنيش ترعة القاصد بطنطا بداية من سكة المحلة وحتى شارع الأشرف بطول 900م وبتكلفة 16 مليون جنيه لتحويله إلى متنفس جديد لأهالي المحافظة .





جاء ذلك جلال جولته الميدانية بمدينة طنطا بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.





حيث تابع محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بالكورنيش والمقرر الإنتهاء منها خلال أسبوعين مما يساعد في توفير محور مرورى جديد يقلل من الكثافة المرورية.



