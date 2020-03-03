في ذكري ميلاده.. 3 أفلام لم يشاهدها فاخر فاخر قبل وفاته

تحل اليوم 3 مارس ذكري ميلاد الفنان فاخر فاخر، الذى رحل عن عالمنا في 1 من ديسمبر عام 1962.

ويعتبر "فاخر"، وهو أشهر من جسد شخصية وكيل النيابة ورجل القانون على الشاشة، كما تألق في أدوار الشر، وعلي الرغم من كثرة ظهوره الفني بداية من عام 1940 حتي عام 1960 الا انه لم يحقق النجاح الذي طالما حلم به نظرا لانه لم يحالفه الحظ، ويحصل علي أدوار البطولة المطلقة كالعديد من ابناء جيله.





تميز بثقافته العالية وطلته الخاصة، والتي ميزته عن ابناء جيله تعددت اعماله، واختلف ادائه فقد يكون من الصعب علي اي فنان الجمع بين دورين في وقت واحد لصعوبة تقمص طبيعة الشخصيتين في اطار زمني متقارب، لكنه لم يجد صعوبة في تناول اكثر من شخصية في آن واحد حتي انه في عام 1962 قام بالاشتراك بما يقرب من 12 فيلما.

وكانت المصادفة ان هذا العام هو نفسه الذي توفي فيه اثر اصابته بالذبحة الصدرية، وكأنه أراد بهذه الافلام أن يودع جمهوره، وأن ينهي مسيرته الفنية التي بدات منذ عام 1940، حيث كانت البداية علي خشبة مسرح بفرقة رمسيس لصاحبها الفنان يوسف وهبي، ولم يمهله القدر ان يشاهد ثلاثة افلام من تلك المجموعة، حيث عرضت بعد وفاته وهم فيلم "شفيقة القبطية"، مع الفنانة هند رستم عام 1963 وفيلم "الف ليلة وليلة" مع الفنانة ليلي فوزي عام 1964، و"المماليك" مع الفنان عمر الشريف.





وتزوج "فاخر"، من خارج الوسط الفني ولم ينجب سوي ابنته الوحيدة فهو والد الفنانة هالة فاخر والتي اشتركت معه وهي طفلة في احد الاعمال الفنية.