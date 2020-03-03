التضامن العربي لمواجهة التحديات.. محاضرة بحقوق عين شمس

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق محاضرة " التضامن العربي لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي" والتى حاضر بها الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي













بحضور الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة و الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا الطفولة و الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب و الدكتور صافى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب و الدكتور إيهاب يسر وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب و الكاتب الصحفى سيد البابلى الأمين العام المساعد للبرلمان العربى ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و المهتمين بالشأن العربى.





واستهل الدكتور مشعل بن فهم السلمى محاضرته مشيرا إلى نشأة البرلمان العربي وإختصاصاته و رؤيته ومفهوم التضامن العربي لدى البرلمان فى توحيد مواقف الدول العربية تجاه التحديات والمخاطر التي تواجه العالم العربي بهدف تحصين المجتمع العربى، مستعرضًا بعض القضايا التي يهتم بها البرلمان العربي بشكل رئيسي من بينها: القضية الفلسطينية التى تمس قلب كل مواطن عربى وجهود البرلمان وخطط عمل البرلمان و قضية الجولان السوري و دعم الحقوق المائية للدول العربية و كذلك التصدى للتطرف والإرهاب الذى يستخدم كسلاح لهدم الدول العربية وتفتيت قوتها، ودعم الدول العربية التى تمر بمراحل عدم إستقرار.





كما أكد أن البرلمان العربي يهتم بالتصدى للتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية فى مختلف القضايا وعلى جميع المستويات.





وقد عقب الدكتور محمود المتيني على حديث الدكتور مشعل مؤكدا أهمية القضايا التي إستعرضها الدكتور مشعل و رؤية البرلمان العربى تجاهها، مشيرًا إلي أهمية أن يكون فى مقدمة هذه القضايا التي تهم البرلمان تطوير التعاون فى المجال التعليمى والبحث العلمي كاساسين للتطور، ووضع رؤية واضحة لكيفية استثمار الطاقات والإمكانيات و الجهود العلمية و توحيدها والتنسيق فيما بين الدول والجامعات العربية لجعلها فى مصاف دول العالم المتقدمة.





وفى ختام المحاضرة تبادل الجانبان الدروع التذكارية.