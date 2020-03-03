خبير اقتصادي: يجب الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في قطاع التأمين.. فيديو

طالب الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، بإنشاء هيئة مستقلة للتأمينات في مصر ويكون اسمها الهيئة العامة للتأمينات مثل الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم متابعتها من قبل رئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي؛ لمتابعة المحافظ الخاصة بشركات التأمين في مصر سواء حكومي أو خاص، ويكون هناك لجان إشرافية للرقابة على هذه الشركات ومحافظها الاستثمارية





وأضاف "حمزة"، خلال لقائه مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في قطاع التأمين والتي يصل مشاركة التأمين إلى 6 و7% من قيمة الناتج القومي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الأوروبية والتى أنعشت القطاعات الطبية والزراعية والصناعية.





وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا يلوم المواطن المصري بسبب عدم انتشار ثقافة التأمين، داعيًا إلى وضع لجنة سيادية لإعادة هيكلة قطاع التأمين بالشكل المناسب لما يتماشي مع سياسة الشمول المالي ٢٠٢٠



