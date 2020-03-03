أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

تتفاوت أسعار السيارات في السعودية من موديل لآخر، ويهتم المستهلك السعودي بمتابعة أسعار السيارات، لذلك يهتم قسم السيارات في صدي البلد بعرض بيانات الأسعار هناك .
وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في السعودية اليوم الثلاثاء .
تويوتا يارس
toyota yaris تبداء من 48,195 ريال حتي 57,015 لأعلي فئة
تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبداء من 68,775 ريال حتي 350,000 لأعلي فئة
تويوتا كامري 2020
toyota camry تبداء من 87,465 ريال حتي 133,035 لأعلي فئة
تويوتا فورتشنرtoyota fortuner تبداء من 106,050 ريال حتي 151,410 لأعلي فئة
تويوتا لاند كروزرtoyota land cruiser تبداء من 189,315 ريال حتي 324,450 لأعلي فئة
تويوتا fjtoyota fj بسعر 201,000 ريال .
تويوتا سوبراtoyota supra تبداء من 203,910 ريال حتي 214,935 لأعلى فئة .