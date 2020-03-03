أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

تتفاوت أسعار السيارات في السعودية من موديل لآخر، ويهتم المستهلك السعودي بمتابعة أسعار السيارات، لذلك يهتم قسم السيارات في صدي البلد بعرض بيانات الأسعار هناك .







وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في السعودية اليوم الثلاثاء .







تويوتا يارس



toyota yaris تبداء من 48,195 ريال حتي 57,015 لأعلي فئة











تويوتا كورولا 2020



toyota corolla 2020 تبداء من 68,775 ريال حتي 350,000 لأعلي فئة







تويوتا كامري 2020

toyota camry تبداء من 87,465 ريال حتي 133,035 لأعلي فئة









تويوتا فورتشنر

toyota fortuner تبداء من 106,050 ريال حتي 151,410 لأعلي فئة







تويوتا لاند كروزر

toyota land cruiser تبداء من 189,315 ريال حتي 324,450 لأعلي فئة







تويوتا fj

toyota fj بسعر 201,000 ريال .





