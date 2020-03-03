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سيارات

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:02 م
تويوتا كورولا 2020
تويوتا كورولا 2020
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اشرف عطية
تتفاوت أسعار السيارات في السعودية من موديل لآخر، ويهتم المستهلك السعودي بمتابعة أسعار السيارات، لذلك يهتم قسم السيارات في صدي البلد بعرض بيانات الأسعار هناك .

وفي هذا السياق نعرض لكم بيان أسعار تويوتا في السعودية اليوم الثلاثاء .

تويوتا يارس
toyota yaris تبداء من 48,195 ريال حتي 57,015 لأعلي فئة


تويوتا كورولا 2020
toyota corolla 2020 تبداء من 68,775 ريال حتي 350,000 لأعلي فئة

تويوتا كامري 2020
toyota camry تبداء من 87,465 ريال حتي 133,035 لأعلي فئة


تويوتا فورتشنر
toyota fortuner تبداء من 106,050 ريال حتي 151,410 لأعلي فئة

تويوتا لاند كروزر
toyota land cruiser تبداء من 189,315 ريال حتي 324,450 لأعلي فئة

تويوتا fj
toyota fj بسعر 201,000 ريال .

تويوتا سوبرا
toyota supra تبداء من 203,910 ريال حتي 214,935 لأعلى فئة .
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