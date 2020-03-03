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احترس .. 5 اطعمة تضر الكبد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:46 م
احترس .. 5 اطعمة
احترس .. 5 اطعمة تضر الكبد
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اسماء محمد
يعد الكبد من أهم الأجهزة الموجودة فى جسم الإنسان حيث أن أي خلل فيه يؤثر على صحة الإنسان العامة ويجعله يشعر بالهزل والضعف وعدم القدرة على مواصلة أداء المهام والأعمال بنفس الكفاءة لذلك فإن إيجاد توازن في النظام الغذائي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، ولكن هناك بعض الأطعمة والمجموعات الغذائية التي يصعب على الكبد معالجتها وتسبب له الكثير من المتاعب.

وعرض موقع "medicalnewstoday " أبرز 5 أطعمة تضر الكبد ويجب الحد من تناولها خاصة عند الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد.

- الأطعمة الدهنية: تشمل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة وتناول الطعام في الخارج من العديد من المطاعم.
- الأطعمة النشوية: تشمل الخبز والمكرونة والكعك أو المخبوزات.
- السكر: قد يقلل الحد من تناول السكر والأطعمة السكرية مثل الحبوب والسلع المخبوزة والحلويات من تخفيف الضغط على الكبد.
- الملح: تشمل الطرق البسيطة لتقليل تناول الملح تناول كميات أقل من الطعام وتجنب اللحوم المعلبة أو الخضروات وتقليل اللحوم المقلية والمقددة.
- الكحول والتدخين: أي شخص يبحث عن علاج يجب أن تنظر في الحد من تناول الكحول أو القضاء عليها من النظام الغذائي تماما.
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