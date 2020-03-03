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منوعات

لاعب كرة قدم يكسر أنفه خلال تسديده للكرة .. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كسرت أنف اللاعب ماتسي دابروفسكي بفريق "LKS" البولندي خلال مباراته  ضد منافسه "آركي" في الدوري المحلي.

 

وكان دابروفسكي يسدد الكرة بطريقة  الدبل كيك بعد تمريرة عرضية من ضربة ركنية، لكنه أخفق في التنفيذ وأصاب أنفه بركبته لتسيل بعدها الدماء من أنفه.

وتم تشخيص حالة اللاعب البالغ 32 عاما، على انها كسر في الأنف من قبل الأطباء.

 

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتل فريق "آركي" المركز الرابع عشر في الدوري البولندي، ويتذيله فريق "LKS".
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