عاجل.. مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود أتراك في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء، إن 4 عناصر من القوات التركية قتلوا وأصيب 7 آخرون، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري على تمركزات القوات التركية في قرية الترنبة والمسطومة بريف إدلب.





في سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا مكثفا نفذته قوات الجيش السوري على مواقع تابعة للقوات التركية في محيط قرية الترنبة غرب سراقب والمسطومة، حيث جرى نقل المصابين عبر طائرات مروحية إلى الأراضي التركية.





ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا لطائرات مسيرة تركية استهدف تمركزات قوات الجيش السوري في قلعة ميرزا شمال جورين بريف حماة الغربي، ومحيط مدينة معرة النعمان، كما استهدفت آليات عسكرية وراجمات صواريخ بالقرب من بلدة معردبسة بريف إدلب، وقصفت سيارة ذخيرة في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي.