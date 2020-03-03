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مرأة

الرجال والنساء.. تعرف على الأورام الأكثر شيوعا بينهما.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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آية التيجي
قال الدكتور سمير شحاتة أستاذ اورام طب القصر العيني، ورئيس مؤتمر الصعيد للأورام برعاية جامعة أسيوط، أن هناك بعض الأورام الأكثر شيوعا لدى النساء والرجال، حيث أنهم يصابون بهذه الأمراض من واقع العوامل الوراثية، أو حتى بسبب عادات غير صحية يتبعونها.

وتابع شحاتة، بأن النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، حيث انه من الصعب علاجه في مراحله الأخيرة لذا فإن من أبرز طرق الوقاية من سرطان الثدي هو الكشف المبكر عنه، والبحث عن طرق الفحص الذاتي.

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ونفى شحاتة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن من أبرز المضاعفات التي تصيب النساء المتعافيات من سرطان الثدي هو المياه على الرئة، ولكن الأمر يحدث بنسبة ضئيلة، ويرجع السبب في حدوثه إلى ضعف المناعة.

فيما أكد شحاتة، إلى أن الرجال أكثر عرضة لأورام الكبد، وهو الأمر الذي يرجع إلى إصابتهم بفيروس سي، وذلك بسبب تجاهل طرق الإصابة هذا المرض الخطير، استخدام أمواس الحلاقة لدى الحلاق، أو انتقاله عن طريق دم مريض آخر.

وتابع شحاتة، أن الوقاية خير من العلاج، بالإضافة إلى أنه يجب الالتزام بطرق الوقاية ضد الأورام السرطانية، والاهتمام بالكشف المبكر حيث أنها الخطوة الأولى في العلاج الناجح.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..
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