الرجال والنساء.. تعرف على الأورام الأكثر شيوعا بينهما.. فيديو

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فيما أكد شحاتة، إلى أن الرجال أكثر عرضة ونفى شحاتة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن من أبرز المضاعفات التي تصيب النساء المتعافيات من سرطان الثدي هو المياه على الرئة، ولكن الأمر يحدث بنسبة ضئيلة، ويرجع السبب في حدوثه إلى ضعف المناعة فيما أكد شحاتة، إلى أن الرجال أكثر عرضة

، وهو الأمر الذي يرجع إلى إصابتهم بفيروس سي، وذلك بسبب تجاهل طرق الإصابة هذا المرض الخطير، استخدام أمواس الحلاقة لدى الحلاق، أو انتقاله عن طريق دم مريض آخر.

وتابع شحاتة، أن

، بالإضافة إلى أنه يجب الالتزام بطرق الوقاية ضد الأورام السرطانية، والاهتمام بالكشف المبكر حيث أنها الخطوة الأولى في العلاج الناجح.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..