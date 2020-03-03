فرج عامر يطلق خطة طموحة لتنمية موارد سموحة لإنعاش خزينته وتوفير الموارد.. تفاصيل

مزايدة لاستغلال الفندق والبنوك ومحلات 15 مايو.

ماكينات الصرف الآلى وأكاديميات ببرج العرب.

يعكف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة على دراسة عدد من المشروعات الجديدة المزمع تشييدها بنادى سموحة فى وقت قريب، وفى إطار خطة طموح لتنمية موارد النادى لإنعاش خزينته، والتى بدأها بطرح عدد من المشروعات فى مزايدة علنية بنظام بحق الانتفاع.





ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات، طرح فندق النادى لتشغيله أو تحويله إلى مدرسة لغات، وطرح مبنى مكون من طابقين مبنى حمام السباحة " بجوار باب 5" للأنشطة البنكية مزايدة لاستغلال محلات شارع 15 مايو للأنشطة التجارية أو البنكية أو كمحطة وقود .





ومن المتوقع أن تسهم هذه الطروحات فى تحقيق عوائد مالية ضخمة وثابتة تسهم بشكل كبير فى إنعاش خزينة النادى وتمكنه من الإنفاق على الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمات، والتى زاد حجم مصروفاتها ليقترب من خمسين مليون جنيه شهريا بسبب الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات.





وفى سياق متصل كلف رئيس سموحة المختصين مخاطبة البنوك المختلفة لتشغيل عدد غير محدود من ماكينات الصرف الآلى وتوزيعها في أماكن متفرقة بالنادى لتلبية احتياجات الأعضاء والتيسير عليهم.





وفى إطار خطة تنمية الموارد، تقرر البدء فى تدشين أكاديميات رياضية في مختلف الألعاب بفرع النادى ببرج العرب فى كرة القدم والسلة واليد والطائرة والكيك بوكس والتنس الأرضي وتنس الطاولة والكاراتيه والتايكوندو.