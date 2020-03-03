عروسان يعيدان إحياء الأعراس الفرعونية من جديد بالقرية الفرعونية.. فيديو

بالرغم من أن عادات المصريين في تغير مستمر على مدى العصور وذلك بما تفرضه الحقبة الزمنية وطبيعة وثقافة الشعب المصرى.





إلا أن العادات الفرعونية انغرست في دم المصريين ولم تذهب وعلى سبيل المثال الأعراس ، فنفس الطقوس التي تحدث ليومنا هذا من أول ذهاب العريس لطلب العروس من بيتها إلى إتمام الزواج ، هى طقوس فرعونية الأصل ولكن يعتبر ما تلاشى من هذه الطقوس هو الزفاف نفسه.

لذلك قرر عروسان من هذا الجيل إحياء طقوس الزفاف الفرعونى من جديد إعتزازًا به





في البداية تقول راندا الشيخ "العروس" أنها صاحبة هذه الفكرة وأتت لها من طبيعة عملها لأنها تعمل في القرية الفرعونية ولأنها بطبيعتها تحب الاختلاف دائمًا ،تبلورت في ذِهنها هذه الفكرة وبالفعل قامت بالترتيبات اللازمة.





وأضافت أن الطقوس المختلفة للعرس الفرعونى يكمن في الملبس والعربات الفرعونية المميزة ، وتتويج الكاهن للعروسين مع الموسيقي الفرعونية.







وتابع كريم شعبان "العريس" أن الفكرة في البداية أثارت الجدل بين الأقارب والأصحاب بين مؤيد ومعارض ولكن لاقت إعجاب الجميع بعد الحدث.







وأضاف أنه يخطط لعمل سبوع فرعونى لأطفاله فى المستقبل وأنه يريد فعل أي حدث فيما بعد بشكل مميز حتى تبقى ذكرى مميزة لهم فيما بعد.