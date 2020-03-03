تعرف كيف تصنع معقما ليديك .. تفاصيل

بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع في المملكة المتحدة إلى 39 حالة ، مما أدى إلى انتشار الذعر بشأن انتشار الفيروس.





كشفت خبيرة جرثومي عن كيفية صنع معقم اليدين منزلي وهو أمر مثير للدهشة.





في حديثه إلى Business Insider ، أوضحت الأستاذة مريم وهرمان ، وهي خبيرة جرثومية في جامعة ويليام باترسون ، أن كل ما تحتاجه حقًا هو 60 ٪ من الكحول لتفرك به يدك بهدف تعقيمها .





قالت: "خلاصة القول هو أن الكحول هو العنصر الفعال ووقاية اليد من فيروس كورونا ، و إذا انخفض الكحول إلى أقل من 60 ٪ ، تنخفض الفعالية بشكل كبير. "





للتأكد من أن الحل ليس قاسيًا للغاية على بشرتك ، ينصح البروفيسور وهرمان بإضافة بضع قطرات من الألوفيرا أو الترطيب مباشرة بعد استخدامه.





وأفضل طريقة للحفاظ على يديك نظيفة هي استخدام الماء الساخن والصابون ، وفقًا للدكتور باباك أشرفي ، وهو طبيب يعمل مع Zava.





