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منوعات

تعرف كيف تصنع معقما ليديك .. تفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف
بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا  هذا الأسبوع  في المملكة المتحدة إلى  39 حالة ، مما أدى إلى انتشار الذعر بشأن انتشار الفيروس.

 كشفت خبيرة جرثومي عن كيفية صنع معقم اليدين منزلي  وهو أمر مثير للدهشة.

في حديثه إلى Business Insider ، أوضحت الأستاذة مريم وهرمان ، وهي خبيرة جرثومية في جامعة ويليام باترسون ، أن كل ما تحتاجه حقًا هو   60 ٪ من الكحول لتفرك به يدك بهدف تعقيمها .

قالت: "خلاصة القول هو أن الكحول هو العنصر الفعال ووقاية اليد من فيروس كورونا ، و إذا انخفض الكحول  إلى أقل من 60 ٪ ، تنخفض الفعالية بشكل كبير. "

للتأكد من أن الحل ليس قاسيًا للغاية على بشرتك ، ينصح البروفيسور وهرمان بإضافة بضع قطرات من الألوفيرا أو الترطيب مباشرة بعد استخدامه.

وأفضل طريقة للحفاظ على يديك نظيفة هي استخدام الماء الساخن والصابون ، وفقًا للدكتور باباك أشرفي ، وهو طبيب يعمل مع Zava.


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