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محافظات

حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:53 م
توزيع 800 لحاف على
توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم ، مشيرًا إلى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة .

ووجه المحافظ جمعية الأورمان باستهداف قرى مبادرة حياة كريمة وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

وفى هذا الصدد ، قام فرع جمعية الأورمان  بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن والوحدات المحلية  ، بتوزيع  800 لحاف على المستحقين بقرى مبادرة حياة كريمة  ( الخرطوم بمركز بدر - على مبارك بوادى النطرون -وقرى  عبد الحليم محمود و احمد بدوی والرابعة بذور والمهدية والياسينية وزاوية صقر بأبو المطامير). 

فيما أوضح عادل درغام مدير فرع اورمان البحيرة دور الجمعية فى توفير 6550 لحاف وبطانية تم توزيعهم على المستحقين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان لمجابهة فصل الشتاء فى اطار الحملة التي أطلقتها الجمعية لتوزيع الحفة الشتاء للعام الحالي 2020م على غير القادرين بكافة مدن ومراكز المحافظة .

حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -
حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -
حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -
حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -
حياة كريمة.. توزيع 800 لحاف على الأسر محدودي الدخل في البحيرة ..صور -
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