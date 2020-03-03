"صباح البلد" يستعرض فعاليات الملتقى السنوي الثالث للتربية الخاصة.. غدا

يقدم برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" غدا الأربعاء فقرة متميزة مع الإعلامية لميس سلامة التي حضرت الملتقى السنوى الثالث للتربية الخاصة.





وينظم هذا الملتقى مركز زايد الطبى للتأهيل ومؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية تحت عنوان " واقع مزاولة المهنة .. حماية ذوى الإعاقة".. ورصدت أهم المناقشات فى الملتقى.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.